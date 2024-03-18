華梵碩士生打造試鏡實驗場 繪畫個展連結圖像世代

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（中央社記者許秩維台北18日電）華梵大學碩士生陳岳宏從金車美展選拔中脫穎而出，在金車文藝中心舉辦個展，將展場打造成試鏡實驗場，透過平面繪畫探討圖像世代下身體與檔案的流變關係。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵大學美術與文創學系碩士班學生陳岳宏從金車文教基金會「金車美展」選拔中脫穎而出，金車近期為他在金車文藝中心台北南京館舉辦「關於人的一場試鏡實驗」個展，形同拿到新銳藝術家出道的敲門磚。

金車文藝中心藝術總監張瑋特表示，陳岳宏創作個展是台北南京館重新整修開幕後首檔大展，陳岳宏不僅創作能量大，作品尺幅與細膩度也很驚人，最大作品長達3.4公尺，是金車歷年合作的年輕藝術家中少見敢以大畫布挑戰技法之人，讓人強烈感受到次世代的科技觀念。

陳岳宏提到，此次展出的17件作品，是近兩年在學校提供的個人工作室完成，有感於IG、限動、各種網路社群媒體當道的圖像敘事時代，人們的身體透過影像技術不斷向外發散，以檔案化儲存各種媒介中，宛如身體碎片化的過程。

他將建好模的3D身體檔案支解、變形、再重塑成不同的形象或狀態，透過噴筆圖層式的噴繪，重新梳理自我、檔案與環境的流變關係，並將展場打造成試鏡實驗場，每幅繪畫就像是一則則貼文或正在發生的事件，藉此詮釋人類世代所觀看的世界。

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「關於人的一場試鏡實驗」個展吸引不少藝術家與藝廊負責人參觀，在西班牙藝壇享有盛名的華梵大學美術與文創系助理教授楊侖認為，陳岳宏的作品從平面繪畫、立體裝置一直思考到互動展演，不僅是繪畫和攝影的辯證，還涉及電腦編碼處理與賽柏格新人類圖像關係，強烈的影像性幾乎貫穿平面作品的核心，讓人相當震撼。

華梵大學攝影與VR設計系助理教授劉躍也分析，陳岳宏的作品對影像思考相當成熟，刻意將影像設計上被認為不合理的停格、破圖、變形等，透過獨特創作手法變成自己的藝術作品，非常有趣。（編輯：李亨山）1130318