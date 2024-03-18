台南生命之樹等3展 獲繆思設計大獎7獎項肯定

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）去年8月開放的「扇形鹽田生命之樹」，以及去年12月耶誕樹「台南400－歷史的揚起」與「台南400－幸福的薪傳」等三項作品，同時獲「美國繆思設計大獎」共7獎肯定。

觀光旅遊局今天新聞稿表示，河樂廣場「台南400-歷史的揚起」聖誕樹獲得美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計類別－旅遊休閒類鉑金獎、照明類、傳達類、展覽活動類，以及公共空間類等4座金獎，榮膺5項大獎。

新營文化中心的「台南400-幸福的薪傳」耶誕樹則獲得概念設計類別－展覽及活動類金獎。「扇形鹽田生命之樹」則獲得景觀設計類別－雕塑設計金獎。

其中，高雄科技大學黃雅玲教授帶領雲林科技大學視覺傳達設計系團隊以「台南400」為主題，分別於河樂廣場及新營文化中心廣場設計兩棵耶誕樹，雙雙獲獎。

對於觀旅局3項作品獲獎，台南市長黃偉哲感謝黃雅玲帶領設計團隊再次與觀旅局合作，讓台南耶誕燈節耶誕樹能再度榮獲繆思設計大獎肯定，獲得代表旅遊休閒類最高榮譽的鉑金獎。藝術家楊士毅創作的「生命之樹」地景藝術，自去年8月開放短短2個月即吸引逾17萬名遊客造訪，感受台灣唯一的鹽田自然地景之美。

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觀旅局表示，「扇形鹽田生命之樹」以扇形鹽田紋理環境與人文生活背景為發想，在鹽田中創作出一個呈現扇鹽之美，以及鹽地精神結合而成的生態教育親水藝術作品；「台南400-歷史的揚起」則矗立台南運河旁，與「台南400」系列活動完美契合的耶誕樹及照明燈飾。

觀旅局表示，美國繆思設計大獎由國際獎項協會International Awards Associates（IAA）於2015年設立，致力表彰全球優秀原創設計作品，成就未來設計新潮，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。（編輯：孫承武）1130318