國2增設中路交流道 鄭文燦：可行性報告即將核定

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（中央社記者葉臻桃園20日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，國道2號增設中路交流道的可行性研究已提報行政院，即將核定。中路整體開發區會以桃園市國際路及鐵路的路廊為核心，將來會是一個很好的生活圈。

桃園市政府配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫區段徵收推動，在此區段徵收範圍內規劃「國道2號增設中路交流道」，預定位置為桃園市國際路與國道2號交岔口處，民國111年10月18日獲得交通部高速公路局審查通過可行性研究報告。

鄭文燦上午至桃園市視察國道2號增設中路交流道案並聽取相關簡報，他接受媒體聯訪時表示，台鐵中路車站正在發包，中路車站的整體開發區也在內政部審議，國道2號增設中路交流道的可行性研究報告已提報行政院，即將核定。

他指出，國道2號增設中路交流道初步規劃相關費用約新台幣逾17億元，上下匝道的土地需要配合中路車站整體開發區取得，預定工期是4年，現在是由桃園市政府進行土地取得，交通部進行工程興建。

媒體詢問，桃園國際機場日前因南跑道歲修，導致塞機多架航班延誤，交通部建議的懲處名單是否預計今天下午對外公布。

對此，鄭文燦表示，歲修是例行作業，應該有配合營運的規劃，包括塔台作業、航空公司協調等，塞機不應該發生，不能讓旅客措手不及，這事件一定要徹底檢討，行政院要求交通部須進行人員的責任調查及懲處，會尊重交通部的懲處決定。

媒體提問，內政部決議以「身分別市價打折」作為社宅租金標準，但鄭文燦過去擔任桃園市長時似乎是主張採用依「收入」訂定社宅分級收費原則。

鄭文燦回答，2種方式他都採用過，社會住宅需要衡量住戶收入狀況，以前是採取身分別，後來改採收入別，目前內政部正在討論，收入別是以報稅做基礎，但報稅資料與實際收入略有落差，身分別與收入別需要整合大家的意見。

他指出，過去擔任桃園市長時，第一階段也是用身分別，實施一段時間後，改採取5個等分的收入別，也實施了一段時間，最重要的是哪種方式能夠精準、照顧到需要照顧的人。

鄭文燦表示，中央與地方密切討論，不需要吵架，希望內政部整合地方的意見，也參考住宅法的精神，設計更完善的制度。（編輯：戴光育）1130320