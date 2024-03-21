GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽 弘光科大勇奪4冠軍

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）弘光科技大學食品科技系學生奪得「2024年第23屆GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽」4座冠軍佳績，並襄括拉糖藝術工藝職業組、學生組冠軍，校方今天分享這項佳績。

社團法人台灣蛋糕協會14日到17日在台北國際烘焙暨設備展，舉辦「2024年第23屆GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽」，共有12個比賽項目。

弘光科大表示，在指導老師黃志雄、吳武憲、王俊勝等人指導下，食科系大四學生劉嘉穎獲拉糖藝術工藝學生組冠軍、評審委員獎，大二學生何釧逢獲拉糖藝術工藝職業組冠軍。

另外在老師程國恩指導下，多元培力大三學生陳伊新獲餅乾小西點社會組冠軍，大三學生陳昱蓁獲杏仁膏裝飾職業組冠軍，大三學生曾姿瑛獲杏仁膏裝飾學生組亞軍，大一學生劉姿圓獲杏仁膏裝飾學生組佳作。

來自馬來西亞的劉嘉穎以作品「賭場」獲得拉糖學生組冠軍及最高榮譽評審委員獎，她說，拉糖光澤度是這項工藝技法相當重要的環節，她的作品「賭場」展現出金碧輝煌飽和光澤及紙醉金迷華麗質感，因而獲得評審肯定。

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選擇以「賭場」為題，劉嘉穎說，是因賭博有輸贏，每場比賽也有輸贏，贏了想贏更多，輸了想知道原因，這也是她大學以來參加11場比賽的心境，為了增進技法，利用課餘時間去上拉糖課，整個寒假埋首苦練，終於拿到參賽以來最佳成績。

劉嘉穎說，馬來西亞老家經營老字號麵店，因為想增進食品相關知識跨海來台讀弘光科大食科系，大學畢業後回家幫忙之外，會繼續精進拉糖技藝，希望有朝一日能代表自己國家參加世界競賽，成為馬來西亞之光。（編輯：謝雅竹）1130321