清明連假國道客運85折 10小時內免費轉乘在地客運

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）清明節連續假期自4月4日至7日，交通部公路局建議民眾掃墓及返鄉、出遊多利用公共運輸，連假期間國道客運提供85折票價優惠，10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費。

公路局今天發布新聞稿，預估清明連假車潮自4月3日下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中於4月4日於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月4日至6日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮預計4月6日下午開始至7日出現。

公路局建議民眾多利用公共運輸並提前掃墓祭祖，節省行車成本與避開易壅塞時段。

公路局為鼓勵民眾於清明連假期間多搭乘公共運輸，自清明連假前一日4月3日凌晨0時起，至7日深夜12時，推出多項國道客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包括：88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，另外搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠。

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另外，東部地區也有兩項限定優惠，一為「在地有腳租賃優惠」，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵新台幣200元、機車者折抵100元）。

另一項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，兩優惠須擇一使用。（編輯：陳政偉）1130322