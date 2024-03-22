大馬旅展台灣館齋戒月開齋 迎接穆斯林最聖潔月份

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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）2024年馬來西亞吉隆坡旅展今天開跑，台灣館除凸顯「鐵道旅遊」特色主題、探索阿里山重要文化景觀外，並配合穆斯林齋戒月共同舉辦開齋活動，迎接一年中的最聖潔月份。

齋戒月（Ramadan）從3月12日起到4月10日，身體健康的穆斯林在齋戒月期間必須從黎明至日落封齋，不得進食。

根據交通部觀光署駐吉隆坡辦事處新聞稿，台灣館今年以「鐵道旅遊」為主題，搭配福森號為設計元素，推廣搭乘「移動美術館」 探索阿里山重要文化景觀。

新聞稿指出，福森號的檜木取自美麗寶島福爾摩沙Formosa的高山森林，取英文名為Formosensis，寓意著福氣的森林，將這一列使用台灣檜木自主打造的最美車廂取名為「福森號」，也是希望乘坐福森號的旅客能有享得「浮生半日閒」的感受。

駐馬來西亞代表葉非比表示，這次旅展感謝台灣休閒農業發展協會及觀光署阿里山、東北角國家風景區管理處偕同多家產業代表參展，其中，阿里山以「穆斯林友善旅遊」主軸，充分展現茶、咖啡、鐵道、原民、生態及浪漫等6大特色，將阿里山的純淨美好推薦予馬來西亞民眾。

辦事處主任周士弼表示，2023年全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index, GMTI），台灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」（non-OIC destinations）第3名，僅次於新加坡與英國。

他指出，台灣為持續推廣穆斯林乏遊，MATTA旅展現場設置清真專區，邀請穆斯林業者進駐，目前適逢大馬齋戒月期間，今晚也配合齋戒月共同舉辦開齋活動，迎接一年中的最聖潔月份。

根據新聞稿，台灣館展期3天，大馬人氣網紅李亞（Liya Maisarah）、席蒂（Siti Saleha）輪流現身分享台灣如何推廣穆斯林旅遊，台灣穆斯林友善觀光大使艾達婕班（Ayda Jebat）明天為台灣館站台，分享旅遊景點。（編輯：高照芬）1130322

2024年馬來西亞吉隆坡旅展22日開跑，圖為駐馬來西亞代表葉非比（前右3）與造訪台灣館的大馬旅展代表、台灣休閒農場業者合影。（交通部觀光署駐吉隆坡辦事處提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年3月22日

2024年馬來西亞吉隆坡旅展22日開跑，台灣館凸顯「穆斯林友善旅遊」主題資源，同時推介多元送客優惠措施。（交通部觀光署駐吉隆坡辦事處提供）中央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年3月22日