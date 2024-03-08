台灣觀光展銷會雅加達登場 花生捲冰淇淋吸客

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）觀光署今天在印尼雅加達的購物中心舉辦觀光展銷會，邀請旅行社和航空公司推出旅遊產品，並提供來自宜蘭的花生捲冰淇淋供品嚐，以及寫春聯和煮溫泉蛋體驗活動，展現台灣味，吸引許多印尼民眾參與。

為吸引更多印尼遊客到台灣旅行，交通部觀光署駐雅加達台灣觀光服務處今天在雅加達的卡薩布蘭卡城購物中心（Kota Kasablanka）舉行展銷會，推廣台灣觀光，並邀請台灣的虎劇團表演扯鈴，吸引許多逛街民眾駐足觀賞。

展銷會上，還安排宜蘭直送的花生捲冰淇淋供民眾品嚐，另外還有煮溫泉蛋及寫春聯的體驗活動。駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼表示，「這是（駐雅加達服務處）揭牌後的首場推廣活動，希望把台灣最特別的旅遊體驗介紹給印尼民眾」。

周士弼向中央社說，活動也邀請印尼8家優質的旅行社合作，提供赴台灣的旅遊行程，除了針對華裔，也針對穆斯林遊客推出穆斯林友善的旅遊產品。

許多在購物中心逛街的印尼民眾到旅行業者的攤位洽詢台灣觀光資訊，民眾珊德拉（Sandra）表示，商場很少有類似的觀光體驗活動，通常都只是普通的旅展，因此覺得很特別。

她向中央社說：「我們可以體驗到真正的台灣，像是經典的烹飪和美食，這些都令人感到興奮。」

民眾德絲蒂卡（Destika）則表示，她很高興能參加台灣觀光展銷會，對她而言，這是個特別的體驗。

還沒去過台灣的德絲蒂卡說，「藉由活動，能了解台灣的樣貌，從觀光到文化特色都包含，真的很好。」

展銷會上免費提供來自宜蘭的花生捲冰淇淋，吸引許多人的目光，紛紛到攤位前排隊品嚐。

剛吃完台灣花生捲冰淇淋的印尼華人克里斯汀（Christian）向中央社說，很高興能吃到具有台灣特色的冰淇淋，讓他能在去台灣旅遊前，先了解台灣美食。

在活動上體驗寫春聯的印尼婦女雅妮（Yanni）向中央社表示，這是她第一次用毛筆寫中文字，感覺非常新奇，並說：「雖然寫字的過程很困難，但完成後感到自豪，也覺得有趣，希望未來有機會能到台灣看看。」

觀光署為拓展印尼旅客到台灣觀光，2月28日開始在雅加達設立服務處以貼近印尼旅客需求，並藉此直接傳達台灣的觀光資訊，協助業者安排創新的主題行程產品，提升與印尼當地組團業者的溝通效率。

觀光署指出，印尼人口超過2.7億，且擁有最多穆斯林人口，整體人口紅利及消費力快速成長，經濟規模亦為東協之冠，是亞洲最具觀光發展潛力的國家之一，亦是各國極力爭取穆斯林旅客的重要市場。

觀光署表示，112年到台灣的印尼旅客約達20.2萬人次，與疫情前108年的22萬9960人次相比，已恢復到約88%的水準。（編輯：高照芬）1130308

為吸引更多印尼遊客到台灣旅行，駐雅加達台灣觀光服務處8日在雅加達的卡薩布蘭卡城購物中心舉行展銷會，推廣台灣觀光，並邀請台灣的虎劇團表演扯鈴，吸引許多逛街民眾駐足觀賞。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月8日

台灣觀光展銷會上免費提供來自宜蘭的花生捲冰淇淋，吸引印尼民眾前來品嚐。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月8日

在展銷會體驗寫春聯的印尼婦女雅妮表示，這是她第一次用毛筆寫中文字，感覺非常新奇，她希望未來有機會能到台灣看看。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月8日