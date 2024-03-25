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多雲到晴溫暖偏熱 北部高溫31度中南部飆36度

2024/3/25 07:56（3/25 08:10 更新）
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圖為騎單車的民眾著袖套、面巾防曬，赴高雄大港橋周邊遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社台北25日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，東部及東南部有局部短暫陣雨，午後東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨，各地白天依舊溫暖偏熱。

中央氣象署指出，北部及東半部高溫約攝氏28至31度，中南部可升到33、34度以上，嘉義、台南及高雄內陸及近山區有局部36度以上高溫發生機率，中午左右紫外線有機會達過量甚至危險等級，外出請注意防曬；各地早晚低溫20至23度，日夜溫差偏大。

澎湖、金門、馬祖及夜晚清晨的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島也請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，宜蘭地區短時間可能達普通等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，北部零星地區午後可能達「橘色提醒」。（編輯：陳仁華）1130325

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
#金門縣
#馬祖
#澎湖縣
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