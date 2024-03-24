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嘉南高25日防36度高溫 26日北部轉涼有雨

2024/3/24 18:03
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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署今天表示，明天嘉義、台南及高雄留意攝氏36以上高溫；26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部濕涼；27日東北季風影響，台北清晨低溫約16、17度，高溫降至24、25度。

交通部中央氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，明天各地大多為多雲到晴，西半部白天高溫還是超過30度，中南部約33、34度；午後東半部、中部以北山區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，明天中午前後嘉義縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號，可能有36度以上高溫。

官欣平指出，預計26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨；這波東北季風強度不算太強，預估27日、28日清晨最涼，台北約16、17度，北部26日白天高溫約26、27度，27日略降至24、25度；中南部影響不明顯，低溫仍在20度以上，白天高溫28度左右。

官欣平說，26日鋒面通過後，27日以東北季風影響為主，僅東半部局部短暫雨；28日東北季風減弱，氣溫略為回升，各地大多為多雲，東半部及北部地區有局部短暫雨。

官欣平提到，目前觀察，29日起可能會有華南雲系逐漸東移，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，30日、31日水氣漸增，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

官欣平提醒，明天至26日上午，金門、馬祖、澎湖及夜晚、清晨的西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130324

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