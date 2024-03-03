天氣回穩至5日 6日再轉濕冷北部低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天表示，未來一週會先回溫、接著6日至8日又轉濕冷，週末天氣再回穩；5日高溫可回升至攝氏30到32度，但6日起全台有雨，北部低溫下探至11、12度；8日之後水氣漸減，氣溫回升。

中央氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，今天至5日天氣穩定，明天雲系會愈來愈少，氣溫逐漸回升，今天北部高溫約16至18度，明天約25至27度，中南部約29、30度；預估5日是本週最熱的一天，中南部30至32度，北部有機會達30度以上。

官欣平提醒，今晚至明天清晨中部以北地區易有局部低雲或霧，影響能見度。

官欣平指出，6日下半天鋒面通過、接著冷氣團南下，預估7、8日受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響；6日北部白天高溫約23度，7、8日北部白天約15、16度，低溫約11、12度，局部地區會再低一些。

此外，6日鋒面通過，預估7日又有華南雲雨區東移，全台有雨，呈現偏濕冷的天氣，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區有零星短暫陣雨。

官欣平提到，目前觀察6日下半天溫度開始下降，若7日水氣及溫度能夠配合，中部以北3500公尺以上山區不排除有機會飄雪。

官欣平說，8日雖然仍有冷氣團影響，但水氣漸減，北部及東北部天氣仍偏冷；9、10日冷氣團逐漸減弱，氣溫緩升，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：張雅淨）1130303