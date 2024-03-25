張清風獲海洋貢獻獎 盼推海洋素養鼓勵新血加入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）對水產養殖研究、海洋人才培育貢獻良多的台灣海洋大學特聘教授張清風今天獲頒海洋貢獻獎，他希望讓大家更認識海洋，並鼓勵年輕人投入海洋相關產業。

台灣海洋大學舉行第11屆海洋貢獻獎頒獎典禮，張清風獲獎。

張清風投入水生生物內分泌及生殖生理等研究近40年，是全球第1個發現黑鯛「性轉變」機制、證明珊瑚具性荷爾蒙生殖機制的頂尖學者，在水產養殖與海洋生物生態領域貢獻良多；擔任台灣海洋大學校長任內，積極推動海洋人才培育，包括成立台灣海洋教育中心等，對海洋教育發展影響深遠。

張清風致詞時笑說，當年誤打誤撞考上台灣省立海洋學院（台灣海洋大學前身），原本覺得沒前途又沒光榮感，一度想重考，後來硬著頭皮念下去，慢慢進入狀況，甚至出國留學；海洋提供許多養分，幫助自己找到人生方向，讓他能沉浸於海洋，耕耘於海洋，遨遊於海洋，貢獻於海洋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張清風提到，全世界有70%是海洋，海洋包羅萬象，包括風能、太陽能、航運、養殖、生物科技等，「海洋更是解決全球氣候變遷的良方」，但目前海洋人才仍相當欠缺，他希望透過這個獎項，讓大家認知到海洋的意義。

對於台灣的海洋相關產業，張清風相當看好，例如航運業、養殖業及遊艇業等都在國際享有盛名，現在不少國家投入經費在海洋研究經費和產業輔導，台灣也應加緊腳步，並設法提升全民的海洋素養，例如將海洋元素與教育結合等，讓大家認識海洋，進而開發海洋，海洋能永續利用，也鼓勵有興趣的年輕人投入海洋相關領域產業。（編輯：管中維）1130325