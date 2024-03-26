花蓮慈院陰道雷射手術逾300人次 造福婦女私密健康

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）39歲廖女士產後出現漏尿情形，又因確診COVID-19、每當用力咳嗽症狀加劇，到花蓮慈濟醫院接受陰道雷射手術後恢復；花蓮慈院1年多來手術累計逾300人次，造福許多婦女。

花蓮慈濟醫院今天舉行記者會，特別邀請經過完整陰道雷射手術療程的廖女士現身分享。

「接受陰道雷射手術治療，不只提高生活品質，還讓我感覺重新找回尊嚴」，廖女士說，生下第1胎後出現漏尿症狀，曾多次至診所諮詢檢查，並聽從醫師建議多做凱格爾運動，雖然剛開始症狀有些微減緩，但在3、4個月後卻又回到無法控制排尿狀態。

廖女士說，後來確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不停咳嗽更是雪上加霜，在朋友介紹下，來到花蓮慈院婦產部看診，才發現自己是「應力性尿失禁」，經醫師李佩蓁利用雷射系統治療後順利恢復。

李佩蓁指出，約有30%至40%女性有尿失禁困擾，而停經後婦女有高達50%有生殖泌尿道症狀，但礙於隱私，願意就醫患者不多；患有輕中度「應力性尿失禁」或「停經後生殖泌尿道症候群」的女性，尤其適合以陰道雷射治療漏尿、頻尿或陰道乾澀，可以改善咳嗽、大笑打噴嚏或外出運動、跑步時發生滲漏尿的困擾與尷尬。

李佩蓁表示，陰道雷射手術不用開刀，而是在陰道內放入雷射探頭，利用雷射高能量光療方式，以光熱效應產生熱能加熱陰道黏膜，促進膠原蛋白及血管增生，使陰道黏膜變厚並恢復彈性；女性尿道與陰道相鄰，因此對尿道也會有支撐效果。

根據國外臨床研究結果顯示，以陰道雷射治療1次，改善陰道鬆弛效果達17%，輕中度應力性尿失禁改善率約85.2%；1次療程約15分鐘，無傷口，僅有輕微溫熱感，手術結束後也不須住院，只要在術後1週內注意避免泡澡、游泳、性行為等活動，其他日常生活幾乎不會受到影響。

花蓮慈濟醫院婦產部主任丁大清指出，許多婦女在產後會遇到尿失禁問題，有些隨著時間會慢慢恢復，而有些則須仰賴治療，「陰道雷射手術」就是骨盆復健運動及尿道懸吊手術外的最新選擇。

此外，更年期、停經期、哺乳期或乳癌病患接受抗賀爾蒙治療的患者，因雌激素下降，容易出現陰道萎縮乾燥、搔癢、灼熱、頻尿或性交疼痛等生殖泌尿道症候群，接受陰道雷射手術可改善患者陰道粘膜症狀、彈性及濕潤度，解決病患陰道外陰部乾癢不適症狀，提升生活品質與自信。（編輯：陳仁華）1130326