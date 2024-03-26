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金門大學國考電腦化試場揭牌 應試座位200席

2024/3/26 15:22
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（中央社記者陳俊華台北26日電）考選部推動國考數位轉型，在金門大學建置電腦試場今天揭牌，共3間電腦試場、200席應試座位，這也是國考首個認證合格的離島試區，可供金門學子就地應試，減少舟車勞頓參加國考。

考選部透過新聞稿表示，民國111年起推動為期10年數位化轉型工程，進行網路報名e化、試務e化、AI選才及電腦化測驗多元發展等面向的研議與推動。

考選部說，為持續擴大辦理電腦化測驗考試，在金門首創建置離島地區電腦試場，考試委員吳新興、王秀紅、考選部長許舒翔上午到金門大學，出席國家考試認證合格電腦試場揭牌典禮，為離島地區數位平權開創新里程。

考選部表示，金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍等人力促考選部在金門設置國家考試電腦試場，許舒翔曾在111年10月26日赴金門大學座談、溝通與實地勘察，歷經1年5個月，建置完成3間電腦試場、共200席應試座位。

考選部說，經審慎評估後，金門大學為國家考試首個認證合格離島試區，未來將提供金門學子就地應試，減少舟車勞頓參加國家考試電腦化測驗。

考選部指出，將採逐步推動及穩健改革方式，持續推動國考國家人力與專技人才甄選的數位賦能，並研議增加電腦化測驗考試類科，有效e化考試及評測方式。（編輯：林興盟）1130326

#考選部長
#金門大學
#金門縣
#許舒翔
#陳福海
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