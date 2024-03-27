防檢署：保護蜜蜂授粉 龍眼與荔枝盛花期須停藥

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）為確保龍眼及荔枝等生長生態永續，防檢署今天表示，害蟲荔枝椿象的整合防治工作期限已到尾聲，並請農民在盛花期間停止施藥，改採物理或生物防治方式，以免影響蜜蜂授粉。

為確保龍眼及荔枝等作物生產降低蟲害並兼顧環境永續，農業部動植物防疫檢疫署、苗栗區農業改良場等單位，多年來持續推動有害生物綜合管理（IPM）措施防治工作；今天發布新聞指出，荔枝椿象化學共同防治期已陸續進入尾聲，呼籲農民盛花期間停止施藥，以免影響蜜蜂授粉。

防檢署強調，在龍眼及荔枝盛花期間，應停止施用化學藥劑，改搭配物理防治方式移除卵片，或在嚴密防護下以敲除法移除荔枝椿象成蟲，同時在荔枝椿象交尾產卵期施放平腹小蜂，藉此進行生物防治。

當荔枝椿象幼蟲孵化後，防檢署說，可施用免登記植物保護資材的皂鹽（鹼性）做防治，不過使用時要注意避免造成玉荷包荔枝的花器發生藥害。

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防檢署說明，防治荔枝椿象有5種方法，包含清園整枝、物理防治、生物防治、化學防治，以及免登記植物保護資材（皂鹽）防治等5種，可依實際生長情形與田間荔枝椿象生長階段，採行IPM措施防治。

而荔枝椿象的寄主植物包含無患子科的龍眼、荔枝、台灣欒樹及無患子等。防檢署也提供諮詢專線0800-069-880，供農民諮詢，或可就近洽詢農業部所屬各試驗改良場所。（編輯：李亨山）1130327