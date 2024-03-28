中南部天氣不穩南部恐較大雨勢 晚起北東短暫陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）氣象署表示，今天環境轉為暖濕西南風，天氣不穩定，白天中南部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部較大雨勢發生機率，其他地區大致為多雲天氣，午後山區有局部陣雨。

中央氣象署指出，今晚起至明天由於鋒面通過，北部、東半部地區及金、馬會有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲；氣溫方面，清晨低溫在北部及東北部約攝氏18、19度，其他地區約20至22度；白天預測北部及東半部高溫約27至29度，中南部高溫30至31度，體感較為悶熱。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受南方雲系影響，中南部地區降雨洗除作用，空氣品質轉佳；環境風場為東南風至南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130328