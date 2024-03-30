調查：逾半滿意母語政策 不擔心外來語言會影響

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（中央社記者陳至中台北30日電）調查顯示，56%民眾滿意政府推動的母語政策，62%不擔心母語會因外來語言（如英語）影響而越來越不受重視。學者分析，「家人不說」是最大的危機，應鼓勵親子多用母語交談。

黃昆輝教授教育基金會透過電話訪問，於3月15日到18日之間完成1068份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

調查顯示，68%民眾認為台灣各族群的母語正在逐漸面臨消失的危機，日常生活中經常使用母語的比率為64%，但年齡越低使用的比率越低，20到34歲年齡層僅45%經常使用。

調查問及對學校推動母語教育的看法，37%表示效果好，27%認為效果不好。對母語政策的滿意度，56%滿意，25%不滿意。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，台灣過去一元化的語言政策，嚴重限制母語的發展和使用場域，調查顯示接近7成民眾認為台灣母語正面臨消失的危機，母語的保存及振興已刻不容緩。

民調小組召集人郭生玉表示，母語隱含著一個人或一個民族的身分認同，母語的消失代表國家認同的消失，台灣在本土化思潮興起後，開始重視母語教育，歷經30年卻沒有如預期理想。

郭生玉表示，現在在捷運、餐廳等公共場合中，聽到母語的比率已非常低，光是在學校教學，效果相當有限，在家有沒有使用是關鍵。政府應設計一套使用母語的環境機會和必要性的有效政策，例如芬蘭語曾面臨俄語的威脅，芬蘭政府要求在當地工作或求學，需要通過一定的語言檢定，可供台灣參考。

近來政府推動雙語政策，外界常擔心會影響母語教育。不過調查顯示，只有32%民眾擔心母語會因外來語言（如英語）影響，而越來越不受重視，62%不擔心。

基金會民調小組委員馮清皇說，可見民眾多認為語言學習沒有「互斥」的關係，但雲嘉南地區的民眾擔心的比率較高（44%），值得再進一步分析。

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政治大學台灣史研究所教授薛化元應邀評論，他說，語言是攸關文化延續的關鍵，應視作人權的課題。他分析多數民眾認為母語教育還有改善的空間，尤其使用母語的情況出現地域與年齡層的差異，台中以南、年齡較長使用母語的比率較高。

薛化元表示，母語的延續不能只靠學校教，或是靠電台播幾個節目。相較於上班或公共空間，家庭是更有利的母語使用環境，孩子不會說母語，主要原因是家人也不說，營造使用環境才是關鍵。（編輯：管中維）1130330