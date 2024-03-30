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準公幼第3期加嚴管理 教部祭限制履約及加速退場

2024/3/30 19:57
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（中央社記者陳至中台北30日電）教育團體指準公共幼兒園第3期合作條件寬鬆。教育部今天發布新聞稿，強調會透過限制履約、履約中的加速退場，加嚴管理措施，相較於前1期（第2期），一共增列了10項退場機制。

教育部29日公布準公共幼兒園第3期合作條件，預計8月上路。全國教師工會總聯合會、全國幼教產業工會、全國教保產業工會接受中央社記者採訪時，都擔憂條件偏寬鬆，恐難以導正準公幼業者長期以來超收、虐童等違規情形。

教育部今天晚間發布新聞稿解釋，相較於第2期退場機制，準公幼第3期增列10項規定，其中就包含類似「記點」概念的違規累計次數規定。舉例來說，準公幼若沒達到師生比要求，在一個學年內被處分超過2次，下一學年就必須退場。

另外，幼兒園如果有違規招生，或是以未經備查的延長照顧服務數額及時間收費，在一個學年內被主管機關限期改善超過2次，下一學年也須退場。

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針對教育團體質疑第3期不續約條件，限縮為負責人、園長本身虐童，而非擴及園內所有教保服務人員。教育部澄清，幼兒園若發生多名教保人員虐童的重大案件，經主管機關調查，認定可歸責於負責人、園長，也可視為屢次違規，不受理續約或解除契約。

教育部強調，民國112年3月1日「幼兒教育及照顧法」修正施行後，對於不當對待幼兒的案件，已明定應立即啟動調查、審議等機制，能快速處理並維護幼兒權益。（編輯：陳政偉）1130330

#教育部
#準公幼
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