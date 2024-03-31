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中油：汽、柴油價不調整 95無鉛每公升維持31元

2024/3/31 12:27（3/31 12:52 更新）
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中油啟動雙重平穩機制，4月1日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整。（中央社檔案照片）
中油啟動雙重平穩機制，4月1日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北31日電）中油今天宣布，雖然國際油價震盪微跌，但新台幣兌美元走貶，國內油價依公式計算漲幅原應為0.28%，中油啟動雙重平穩機制，1日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整。

根據中油公布參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升維持29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27元。在雙重平穩機制啟動下，汽、柴油各由中油吸收2.6元及4.1元。

台灣中油表示，國際油價震盪走跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.05美元，但新台幣兌美元貶值0.129元，因新台幣貶值幅度較大，國內油價依公式計算漲幅為0.28%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲2.6元及4.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收2.2元及3.7元。

吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再由中油吸收0.4元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，此次汽、柴油各需調整的2.6元及4.1元均由中油吸收，累計今年截至2月底止，中油共吸收新台幣28.52億元。（編輯：林淑媛）1130331

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