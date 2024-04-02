貝里斯胖卡餐車4/2起巡迴 以辣醬炒麵做美食外交

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）中美洲友邦「貝里斯胖卡餐車」今天起跑，將搭載貝里斯創意料理前進北台灣18個景點。貝里斯大使碧坎蒂說，贏得人心最好方式是通過胃，盼透過美食外交深化邦誼。

起跑儀式今天在台北兒童新樂園舉行，外交部次長陳立國、拉美司長鄭力城、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Dr. Candice Pitts）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧，及瓜地馬拉、聖露西亞、聖文森等多國駐台使節皆出席。

碧坎蒂致詞時強調，從友邦美食胖卡餐車計畫推出後，她就非常支持此一構想，因為貝里斯駐台使館的任務，就是希望藉由各種方式強化與台灣2300萬人民的連結。

碧坎蒂說，食物是跨越藩籬的共同語言，沒有什麼比食物更容易拉近彼此的距離，胖卡餐車是「美食外交」的具體實踐，就像先前貝里斯總理也透過國宴場合，向總統蔡英文重申貝里斯與台灣享有共同價值，包括民主、法治、人權等。

碧坎蒂說，她自己很喜歡佛跳牆、炒飯、烏龍茶等台灣美食，她希望更多台灣人也能認識並愛上貝里斯美食。

徐韶慧說，今年「貝里斯胖卡餐車」很不一樣，透過中西合璧激發不同火花，尤其主角之一的貝里斯夏普奶奶辣醬，是由紅燈籠椒與鳳梨、仙人掌等蔬果熬製而成，與台灣炒麵聯手出擊，入口便能感受到加勒比海的微微酸辣口感，與台式炒麵十分合拍，帶來獨特驚奇的滋味。

貝里斯胖卡餐車將搭載3種特色料理，包括台式炒麵佐貝里斯知名貝里斯夏普辣醬（Marie Sharp’s），鬆餅佐貝里斯可可醬及貝里斯可可莓果茶，即日至5月14日期間，每個週末將進駐文創景點、商場與祭典市集發放餐點，平日也將快閃多間校園與運動賽事會場。

中美洲經貿辦事處表示，只要現場按讚貝里斯駐台大使館臉書或IG，就可以免費品嚐貝里斯創意美食，每場前10名民眾還可獲得貝里斯精美小禮，胖卡餐車詳細路線可自中美洲經貿辦事處臉書粉絲團查詢。（編輯：謝佳珍）1130402

中美洲友邦「貝里斯胖卡餐車」啟程儀式2日上午在台北市兒童新樂園舉行，現場開放免費試吃限量異國餐點。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日

中美洲友邦「貝里斯胖卡餐車」2日起跑，上午在台北市兒童新樂園舉行，將帶來美味異國料理在全台各大景點巡迴。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日

中美洲友邦「貝里斯胖卡餐車」巡迴啟程儀式2日上午在台北市兒童新樂園舉行，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）（圖）出席。中央社記者趙世勳攝 113年4月2日