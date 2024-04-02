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原民影音競賽MATA獎開始徵件 總獎金達81萬元

2024/4/2 14:36
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（中央社記者陳至中台北2日電）學生原住民族主體影音競賽「MATA獎」今年邁入第11屆，即日起開放徵件，今年主題是為Tamasaza（布農族語，指勇敢向前），總獎金達新台幣81萬元。

教育部今天發布新聞稿，MATA是族語中的「眼睛」，評審項目以原住民族文化關連性占最高比重，鼓勵學生從原民主體角度思考，題材可包括語言、歷史、文化、生活、教育藝術、都市原住民、轉型正義等。

今年的主題是Tamasaza，鼓勵學生勇於運用影音媒介的力量，結合原住民族議題創作，看見美好傳承，深化學生對於原住民族歷史文化的理解、認同與學習。

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MATA獎競賽項目分為「大專校院影音競賽組」及「高級中等學校拍片企劃組」。其中大專組延續「非紀錄片（含劇情片、新聞專題）」、「紀錄片」及「動畫」3大徵件類別，徵件到9月16日截止。

去年（第10屆）起新增的高中拍片企劃競賽，則是鼓勵學生透過文字表達影像製作的創新構想，預計將評選出15件優秀作品，徵件到8月31日截止。相關資訊可參考MATA獎臉書粉絲專頁。（編輯：陳政偉）1130402

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