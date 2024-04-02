賈新興：全台Q1平均雨量創1947年來第2少

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家賈新興今天表示，回顧今年第1季，全台13個平地站平均累積雨量為142.5毫米，是1947年以來第2名偏少雨紀錄。氣象署預估，台灣介於北濕南乾的交界，未來一季降雨正常至偏少。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，更新今年1至3月，全台13個平地站平均累積雨量為142.5毫米，比氣候平均中位數242.8毫米少了約100毫米，創下1947年以來史上第2名偏少雨的紀錄；而台灣1至3月最少雨量為1963年。

至於北部的降雨，賈新興指出，以台北氣象站為代表來看，今年1至3月累積雨量為184.5毫米，比氣候平均中位數333.0毫米少了約148毫米，也創下1897年以來第9少雨的紀錄。

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根據中央氣象署季長期天氣展望，4月仍屬春天季節，此時北方大陸冷高壓逐漸減弱，南方太平洋高壓勢力則漸漸轉強，因此天氣系統變化快是這個時節的特徵；5月和6月是台灣梅雨季節，容易有鋒面系統在附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。

氣象署預估，台灣介於北濕南乾的交界位置，未來一季4至6月台灣降雨正常至偏少；氣溫則為正常至偏暖。（編輯：張雅淨）1130402