台酒第16任總統副總統就職紀念酒 4/3起4大超商預購

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（中央社記者張璦台北2日電）台酒今天宣布，與文總合作打造第16任總統副總統就職紀念酒，分別以「民主」、「文化」、「外交」為主題，3款合計6萬2400瓶，將於4月3日至4月14日，在4大便利超商開放預購。

為歡慶第16任總統副總統就職，台灣菸酒公司今天表示，精選旗下多次榮獲國際酒類競賽大賞的威士忌及高粱酒等烈酒類商品，與中華文化總會合作，邀請深度設計工作室藝術總監陳青琳進行包裝設計，分別以「民主」、「文化」、「外交」為主題，攜手打造3款第16任總統副總統就職紀念酒。

台酒表示，首先，山之岩高粱酒（第16任總統副總統就職紀念）容量0.5L，酒精濃度61%，建議售價新台幣2500元；以「行/民主」為主題，酒液以瓷瓶裝瓶，並以岩石的厚重深邃意象，採草綠色為主色調，象徵台灣擁有多元豐沛的群峰地貌，呼應山之岩的酒質特性，另以穩定的梯形作為代表，傳達「行在民主的道路上穩如山」美意。

台酒指出，第2款為OMAR單一麥芽威士忌特別版（第16任總統副總統就職紀念），容量0.7L，酒精濃度46%，建議售價2600元。

台酒表示，OMAR威士忌豐富厚實的口感，如同台灣多元的自然與人文環境，故以「養/文化」為主題，象徵台灣深厚的文化底蘊，也如滋養而生的人民性情，愛好和平且踏實；磚紅色的質地在無限符號中流動，如歷史長流滾滾積累，意涵著「土地滋養人、人回饋大地」，用豐厚的積累創造無限可能的未來。

第3款為榖蘊單一穀類威士忌特別版（第16任總統副總統就職紀念），容量0.7L，酒精濃度42%，建議售價1200元；台酒指出，此款以「蘊/外交」為主題，穀蘊威士忌溫潤又帶活潑的口感，如台灣和平熱情的外交能量。

台酒表示，此款紀念酒整體設計以白色為主色，象徵台灣和平外交的堅定形象，以柔和長橢圓為視覺焦點，層層堆積的質地與點狀環形的聲波融合於長橢圓，意喻台灣的能見度正在提升中，需要持續蘊育孵化，讓台灣的聲音能被更多人聽見。

第16任總統副總統就職紀念酒4月3日起至4月14日於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等4大便利超商開放預購，並於4月底前於OMAR威士忌館、台酒直營便利店、各酒廠產品推廣中心及各大酒專通路陸續上架。（編輯：楊蘭軒）1130402

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