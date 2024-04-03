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花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
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花蓮強震 中正紀念堂大孝門牌樓屋簷神獸掉落

2024/4/3 11:57
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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）花蓮外海今天上午發生規模7.2全台有感地震，中正紀念堂大孝門牌樓屋簷神獸掉落，已清除完畢，國家戲劇院、國家音樂廳內部幾處天花板掉落，目前進行維護復原。

中正紀念堂管理處今天發布新聞資料表示，因地震關係建築及設備出現災損，主要為「自由廣場」正面牌樓與大孝門牌樓屋簷上的神獸裝飾掉落地面，破裂散落一地，目前屋簷神獸脫落處已清除完畢，將進行修復。主堂體（古蹟）現場也進行人員管制，維護民眾出入安全。

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中正紀念堂管理處指出，目前堂內展廳及各項設備器材，本處已完成全面檢視並進行復原作業，並不影響民眾入館參觀。

國家兩廳院今天發布新聞資料表示，兩廳院地下停車場身障洗手間牆磚掉落，目前已整理並開放使用。兩廳院表示，今天兩廳院節目包括國家音樂廳2024台北青管定期音樂會系列Ｉ「戲鼓．遊龍」音樂會，以及國家兩廳院演奏廳演出都將照常進行。（編輯：張雅淨）1130403

#中正紀念堂
#花蓮地震
#兩廳院
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