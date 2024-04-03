更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
首頁 / 生活

地震致彰縣一度2.8萬戶停電 多數恢復供電

2024/4/3 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，彰化縣也有零星災情，彰縣府第二行政大樓外牆磁磚剝落；台電則說，全縣一度有2萬8000多戶停電，多數恢復供電，停電戶數目前剩446戶。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，彰化最大也有5弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化縣消防局指出，地震發生後，縣內發生零星災情，像是位在彰化市中興路的彰縣府第二行政大樓外牆磁磚剝落，所幸無人受傷；彰化大村鄉有1間空屋旁邊圍牆倒塌；彰化和美鎮有宮廟入口處龍頭斷裂。

台灣電力公司彰化區管理處則發布訊息指出，地震發生後，全縣停電戶數一度多達2萬8000多戶，經工程人員搶修後，截至上午11時為止，停電戶數只剩446戶。（編輯：謝雅竹）1130403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.229