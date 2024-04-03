地震致彰縣一度2.8萬戶停電 多數恢復供電

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（中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，彰化縣也有零星災情，彰縣府第二行政大樓外牆磁磚剝落；台電則說，全縣一度有2萬8000多戶停電，多數恢復供電，停電戶數目前剩446戶。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，彰化最大也有5弱。

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彰化縣消防局指出，地震發生後，縣內發生零星災情，像是位在彰化市中興路的彰縣府第二行政大樓外牆磁磚剝落，所幸無人受傷；彰化大村鄉有1間空屋旁邊圍牆倒塌；彰化和美鎮有宮廟入口處龍頭斷裂。

台灣電力公司彰化區管理處則發布訊息指出，地震發生後，全縣停電戶數一度多達2萬8000多戶，經工程人員搶修後，截至上午11時為止，停電戶數只剩446戶。（編輯：謝雅竹）1130403