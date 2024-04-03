花蓮地震蘇花公路中斷 農業部啟動農產運費補助

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）今天上午花蓮地震造成蘇花公路中斷，農業部今天宣布，在道路搶修期間，將補助花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體繞路所增加運費，以減輕負擔。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，造成蘇花公路中斷，農業部今天發布新聞稿指出，為減輕因蘇花公路路基坍方交通中斷造成蔬果、水產品運輸成本增加負擔，在道路搶修期間，將補助花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加的運費。

農業部說明，在農產業部分，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷供應台北三重、桃園果菜批發市場及生鮮農產品宅配者，在蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止期間所增加的運費，可依「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以新台幣1.3元為限。

農業部表示，漁產品部分，花東地區漁農民團體辦理漁產品共同運銷，因蘇花公路中斷改行經南迴公路供應台北、三重、蘇澳等北部地區批發市場，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日期間所增加的運費成本，可依「蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，每公斤補助金額最高4元，以實際減輕產品長途運輸所增加運費負擔。（編輯：陳政偉）1130403