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新店安泰路8建物地基下陷 住戶：看到房子被抬起

2024/4/3 15:46（4/3 16:16 更新）
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新北市新店區安泰路某社區8棟建築物3日受花蓮地震影響，造成地基下陷，道路坍塌。中央社記者楊侃儒攝 113年4月3日
新北市新店區安泰路某社區8棟建築物3日受花蓮地震影響，造成地基下陷，道路坍塌。中央社記者楊侃儒攝 113年4月3日
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（中央社記者楊侃儒新北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，新北市新店區安泰路某社區8棟建築物地基下陷，邊坡滑落，2輛汽車下沉受困，住戶說看見房子被抬起，路面塌下去。

其中一位住戶接受中央社記者訪問時表示，地震搖晃很厲害，便趕快跑出來，就聽到隔壁有東西龜裂的聲音，並有東西噴出，然後就看到房子往上抬，馬路塌下去的景象，家裡東西也散落一地。

住在對面的吳阿姨告訴中央社記者，社區房子比較老舊，當早上發生地震時，感受到上下搖晃，接著左右搖，「很可怕」。

吳阿姨說，當家人開門往外看時，發現家門前靠近8棟建築物方向的道路緩緩滑落下去，所幸滑落速度慢，住在8棟建築物裡的住戶們才可以跑出來，否則後果不堪設想。

安泰路建物滑落時，有2輛汽車因路面塌陷而下沉，後由拖吊車協助脫困。新北市政府消防局表示，安泰路有8戶共13人全數撤離，11人住旅宿，另2人依親，無人受傷，受損車輛共計10輛汽車與4輛機車。（編輯：林恕暉）1130403

新北市新店區安泰路某社區8棟建築物3日受花蓮地震影響，造成地基下陷，下午拖吊車進場協助住戶將車輛吊起。中央社記者楊侃儒攝 113年4月3日
新北市新店區安泰路某社區8棟建築物3日受花蓮地震影響，造成地基下陷，下午拖吊車進場協助住戶將車輛吊起。中央社記者楊侃儒攝 113年4月3日
#花蓮地震
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