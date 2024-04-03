更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
邱國正兒子涉性交易影片外流 國安局記2大過汰除
首頁 / 生活

老翁罹尿路上皮癌 免疫療法副作用比化療低

2024/4/3 16:20（4/3 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
63歲詹姓老翁因大量血尿，就醫診斷為尿路上皮癌第3期，彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師陳柏華（圖）表示，他申請使用免疫療法為詹姓老翁治療，也就是用癌症免疫檢查點抑制劑，讓人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，且目前通報的嚴重不良反應僅有3%。（彰化基督教醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月3日
63歲詹姓老翁因大量血尿，就醫診斷為尿路上皮癌第3期，彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師陳柏華（圖）表示，他申請使用免疫療法為詹姓老翁治療，也就是用癌症免疫檢查點抑制劑，讓人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，且目前通報的嚴重不良反應僅有3%。（彰化基督教醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）63歲詹姓老翁因大量血尿，就醫診斷為尿路上皮癌第3期，醫師以免疫療法幫詹姓老翁治療，利用人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，且治療結束1年半後，無復發現象。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，63歲詹姓老翁大量血尿持續2個月，前往二林基督教醫院就醫，經泌尿科診斷為尿路上皮癌，轉到彰化基督教醫院就醫。

彰基醫院泌尿外科主治醫師陳柏華說，「尿路上皮癌」是尿道、膀胱、輸尿管和腎盂最常見的病理學型態，通稱「膀胱癌」，而詹姓老翁的尿路上皮癌為第3期且有淋巴轉移，通常5年存活率為30%。

陳柏華指出，他申請使用免疫療法幫詹姓老翁治療，也就是用癌症免疫檢查點抑制劑，讓人體免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，而且目前通報的嚴重不良反應僅有3%。

陳柏華說，詹姓老翁在接受免疫療法結束18個月後，治療效果持續且無復發現象，近期僅需持續追蹤即可。

陳柏華呼籲，「尿路上皮癌」是最常見的膀胱癌類型，除血尿外，還有尿路感染、排尿疼痛等症紋，民眾如有尿路問題，建議及早至泌尿科門診就醫。（編輯：謝雅竹）1130403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.11