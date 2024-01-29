台科大方程式賽車隊遠征澳洲獲最佳貢獻獎 亞洲唯一

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（中央社記者許秩維台北29日電）台科大方程式賽車隊日前赴澳洲墨爾本參加FSAE方程式聯賽，完成所有靜態檢驗，取得耐久賽資格，並獲頒Harry Watson最佳貢獻獎，是唯一獲獎的亞洲車隊。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，FSAE是南半球最大的方程式聯賽，賽前學生須打造合規的方程式賽車，通過主辦方所有靜態檢驗，包含電力、機械、傾斜、淋雨、煞車等測試，才能進入動態檢驗；這次FSAE聯賽共吸引6國、超過36支車隊報名，台科大方程式賽車隊也首次參加國際賽事。

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起初，評審認為車輛須調整電池箱結構，台科大團隊考量後決定重組電池，車輛部分動力系統也要配合改動，面對語言、人生地不熟、須外出購買零組件等種種挑戰，在一波三折後，終於完成電池箱重新設計與組裝，台科大車隊不放棄的精神也受到評審肯定，成為比賽中唯一獲得Harry Watson最佳貢獻獎的車隊。

台科大方程式賽車隊創隊隊長陳柏華也受邀一同參與澳洲賽，他提到，3年前剛創立台科大賽車隊時僅有4名成員，如今已發展成擁有20多名成員的堅強團隊，不負眾望打造出電動賽車Leopard 01參與此次競賽，期待團隊能繼續努力獲得佳績。（編輯：陳仁華）1130129