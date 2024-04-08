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地震農損累計7866萬元 花蓮最嚴重

2024/4/8 14:57
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農業部更新4月3日花蓮強震農業災情統計，截至今天上午11時，農業產物、民間設施及公共設施損失累計新台幣7866萬元，相關損壞主要來自花蓮縣。

農業部統計，農產損失部分，主要是木耳損失1萬元，被害面積0.3公頃，損害程度30%，換算無收穫面積0.09公頃。畜產損失5萬元，主要是豬隻受損。

民間設施損失金額較大，累計4442萬元，包含畜禽設施累計損失105萬元，主要是花蓮縣部分畜舍建物、地面及飼料桶受損；漁業設施累計損失4337萬元，主要是花蓮縣定置漁網、漁具受損。

另外，公共設施損失3418萬元，包含花蓮漁港內道路路面及景觀眺望台受損，累計1398萬元；中興大學實驗林管理處森林育樂設備受損，約20萬元；以及花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉及秀林鄉農路及水土保持工程損壞，約2000萬元。（編輯：張雅淨）1130408

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