健保藥價修法 國產新藥及專利期過期藥擬優惠

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）健保藥價拚改革，健保署今天與藥廠開會，對國產新藥與剛過專利期原廠藥提供優惠方案，達成初步共識，盼透過較佳給付提供誘因，穩定供貨，以減少缺藥危機，最快年中完成草案。

衛生福利部中央健康保險署自去年啟動健保藥政改革，今天再度舉行藥品政策改革會議，國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室及製藥界供應端代表等出席，討論「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」與「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」修正。

健保署醫審及藥材組長黃育文會後接受媒體聯訪時說，這次主要針對調整後草案條文溝通，希望收集製造與供應端意見，包含扶植國內原料藥藥廠，國藥國造，及鼓勵學名藥廠，健保署研擬未來給予給付優惠，穩定國內供貨，以利患者有基本藥品使用，藥廠表示支持與肯定。

根據健保署規劃，國內原料藥預計加價20%，以利國內製造業競爭優勢，增加韌性；研發剛過專利期的新藥，將來第1、2張取得台灣學名藥證上市藥廠，也可獲得較佳健保給付，預計給予110%原廠藥價核價。黃育文說，國外藥廠提出專利與價格保護相關建議，盼今年年中完成草案。

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健保署自民國102年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍。健保藥價幾乎在每年4月調整，藥界普遍認為健保藥品政策必須改革，擔憂老藥砍價讓廠商不生產，造成台灣缺藥潮頻傳。

黃育文表示，今天會議大約1週內完成意見綜整，預定下次會議邀請醫療院所、藥師公會等使用端代表匯集意見，使用端會議時間未定，待上述藥品的核價與調價修正草案條文更明確、有初步研議共識之後，將正式進入更深入的DET改革內容。（編輯：管中維）1130408