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模範母親張寶菊小兒麻痺泳不退縮 領視障泳渡日月潭

2024/4/10 19:38
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市模範母親代表張寶菊，雖右腳行動不便，但克服困難考取游泳教練證，帶唐寶寶等身心障礙者體會游泳樂趣，甚至帶領視障者泳渡日月潭。市府表示，張寶菊正向勇敢，令人感佩。

市府今天發布新聞稿表示，113年模範母親代表張寶菊今年63歲，是嘉義縣義竹鄉人；她年幼時，罹患小兒麻痺，父母為醫治她的疾病，不遠千里揹著她到台北醫治，讓張寶菊保持樂觀開朗心境。

張寶菊婚後育有2個女兒，定居新北市永和區，也重視子女教育與身體健康，每天親自準備三餐。

張寶菊投入游泳的契機，來自於小女兒加入學校游泳校隊，她經常在岸上陪訓；她回憶，透過小女兒對游泳的熱情，激發自己的勇氣參加新北市身心障礙游泳協會。

原是旱鴨子的張寶菊說，一開始因怕水，緊緊抓住教練的手，最終突破身體與心理障礙，開始享受游泳樂趣；甚至進一步考上游泳教練證，指導唐寶寶、自閉症患者及多重障礙者學員，挑戰自我。

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張寶菊分享自己生命經歷，及禪繞畫、蝶古巴特等作品，她說，雖右腳行動不便，但總鼓勵自己不該怨天尤人，每年會帶領視障學員泳渡日月潭，對人生的挑戰不退縮；她甚至每年與協會夥伴潛水，撿拾海底垃圾，維護地球環境。

市長侯友宜今天與國民黨立委林德福及國民黨市議員陳鴻源、連斐璠等人，前往探視張寶菊時表示，每個身障家庭都有令人動容的故事，他特別緻贈手沖咖啡組，祝福張寶菊榮獲模範母親。（編輯：陳仁華）1130410

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