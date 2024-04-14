台鐵技術人力現隱憂 台東電力段電機人員招嘸人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵公司日前公布改制後首度招募新血結果，正取756人、備取722人；不過，部分類科出現報名人數比錄取名額少隱憂，尤其是專業技術人力，台東電力段電機人員預計招募7名卻1人都沒招到。

台鐵公司首次招募原本預計引進936名新血，但實際正取只有756人，備取也多達722人。

根據台鐵公布的47個類科錄取結果，有35個類科備取人數超過正取，其中，助理管理師、助理工程師15個類科，正取53名，備取59人；事務員、技術員共9個類科，正取35名，備取57人；服務員共11個類科，正取282名，備取309人，唯一正取多於備取的是助理事務員、助理站務員、助理技術員共12個類科，正取386名，備取297人。

台鐵公司首次招考以補足現場基層人力為優先；不過，依照台鐵分析，很多類科出現報名人數比預計錄取人數還少，尤其是電力、電務、電機等專業技術人力最明顯，東部的情形比西部嚴重。台鐵已規劃下半年再次辦理招募。

例如，台東電力段原本預計招募7名電機人員，卻只有1人報名，結果因未通過考試，錄取率掛零。

另外，花蓮電務段需求的人力是17人，但只有9人報考，僅3人進入最後一關。

根據台鐵招募時公告的薪資待遇，新進人員月薪以助理管理師、助理工程師新台幣4萬2000元最高，其次是事務員、技術員3萬9000元；助理事務員、助理站務員、助理技術員3萬6000元；服務員3萬3000元。（編輯：張銘坤）1130414