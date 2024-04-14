金門機場現蜂群 2乘客遭螫、班機延誤

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（中央社記者張已亷金門縣14日電）華信航空AE-1272班機原定今天下午3時50分自金門飛往台北，但因金門機場出現蜂群，2名乘客等候登機時遭螫傷，經治療後已無大礙，班機則延誤54分鐘。

根據金門航空站「當日離站即時班表」，華信航空班次1272飛往台北班機，原定下午3時50分起飛，但因2名乘客登機時遭蜜蜂叮咬，下午4時44分才起飛。

據指出，2名旅客遭螫傷後，隨即由航空站人員協助處理，發現是一般蜜蜂叮咬並非虎頭蜂，乘客僅皮膚表面紅腫無大礙，經敷上藥水後已搭機返回台北。

航站人員初步清查，沒有在航空站本體建築發現蜂巢，蜂群來源可能是附近樹林或鄰近養蜂人家的蜜蜂被擾動，或是正逢蜜蜂「分巢」季節才造成蜂群出現；現場民眾則指出，當時目視飛機機身、螺旋槳都有蜜蜂，數量不少。

此外，站內消防班及鄰近養蜂農戶事發後以噴灑驅趕性藥水等方法驅離蜂群，後續2天將持續檢查航站內外是否有蜂巢，以維護旅客及航站工作人員安全。（編輯：蕭博文）1130414