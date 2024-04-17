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2024全國第一鮪蘇澳拍賣 總價352萬

2024/4/17 12:36
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭蘇澳籍漁船「再發668號」日前捕獲一尾269公斤黑鮪魚，經鑑定符合「蘇澳第一鮪」資格，也是「全國第一鮪」。今天以每公斤1萬3100元賣出，創單價新高，總價352萬3900元。

每年4到7月是宜蘭縣黑鮪魚魚汛期，黑鮪魚營養價值高、肉質鮮美，一向讓喜愛海鮮老饕趨之若鶩。蘇澳鎮南方澳漁港過去一直是台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。

「再發668號」漁船船長李家豪，去年摘下「蘇澳第一鮪」殊榮，14日他帶領6名印尼漁工出海作業，在台灣東北外海的台日經濟協定經濟海域捕獲黑賄魚，目測有200公斤重，隨即向蘇澳區漁會漁業電台通報，漁船停止作業加速返航，隔天清晨返抵南方澳漁港。

「蘇澳第一鮪」必須符合重量要超過180公斤、船籍是蘇澳籍、起鉤時必須是活魚、4月1日以後捕到，共4大要件。這尾黑鮪魚之後由蘇澳區漁會鑑定符合「蘇澳第一鮪」資格，且比屏東東港早，因此是「全國第一鮪」。

蘇澳區漁會表示，今天拍賣會由宜蘭縣長林姿妙主持，經各個承銷人熱烈競標，最後由林姿妙宣布以每公斤新台幣1萬3100元賣出，創每公斤單價新高。

縣府指出，這場拍賣會後也宣告今年黑鮪魚季正式展開，歡迎遊客到南方澳品嚐黑鮪魚。（編輯：李錫璋）1130417

#林姿妙
#蘇澳
#蘇澳區漁會
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