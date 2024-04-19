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勞動節軍公教沒放假 教團：找不到人照顧孩子

2024/4/19 12:31（4/19 13:16 更新）
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全國教育產業總工會19日舉行記者會指出，勞動節包含保母等勞工都放假，但軍公教沒放，教師仍須到校上課，家裡孩子陷入無人照顧窘境。（全教產提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月19日
全國教育產業總工會19日舉行記者會指出，勞動節包含保母等勞工都放假，但軍公教沒放，教師仍須到校上課，家裡孩子陷入無人照顧窘境。（全教產提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年4月19日
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（中央社記者陳至中台北19日電）全國教育產業總工會今天召開記者會指出，勞動節包含保母等勞工都放假，但軍公教沒放，教師仍須到校上課，家裡孩子陷入無人照顧窘境，建議開放有薪照顧假。

全教產今天在立法院召開記者會，理事長林碩杰表示，5月1日勞動節只有適用勞基法的受僱者可放假，軍公教雖然也是聯合國定義下的勞動者，卻被排除在外，形同「差別式放假」。

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林碩杰表示，很多教師在勞動節當天，因找不到人帶孩子，不得不請自己的假。他建議政府現階段可設定條件，給予須照顧孩子的軍公教人員「有薪照顧假」，畢竟兒童托育不僅是家庭的事，也是社會的共同責任。

林碩杰也提到，全教產曾為解決勞動節教師未放假所造成的不便，協助地方工會推動「五一勞動節教師子女托育服務」團體協約，卻遭到部分地方政府百般刁難，「中央不放假、地方也不支援」，希望政府能改善讓基層心寒的政策。（編輯：陳政偉）1130419

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