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中油22日起汽柴油各降1角 95無鉛每公升31元

2024/4/21 12:25（4/21 12:43 更新）
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中油宣布22日凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北21日電）國際油價下跌，中油持續啟動油價平穩機制，宣布明天凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.1元；以發油量最大的95無鉛為例，每公升價格調降至31元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27元。

中油表示，以色列與伊朗衝突未升級，及美國商用原油庫存連續4週增加等因素影響，國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌1.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.304元，國內油價依公式計算跌幅為0.90%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.6元及5.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.3元及4.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.2元，國內汽、柴油價格各調降0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.7元及5.2元均由中油吸收，113年累計至3月底止，共吸收約53.7億元。（編輯：林淑媛）1130421

#中油
#油價
#以色列
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