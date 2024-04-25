世界企鵝日 屏東海生館分享馬可羅尼寶寶成長點滴

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）響應世界企鵝日，屏東國立海洋生物博物館分享館內馬可羅尼企鵝寶寶成長過程，並推出世界企鵝日夜宿限定活動，邀民眾關心在全球暖化下生存環境日益受迫的企鵝。

海生館今天發布新聞稿表示，館內有4種企鵝，去年底誕生的企鵝寶寶們如今都已健康長大；其中在館內數量最少的馬可羅尼企鵝，去年睽違8年添增新成員，現正經歷換羽階段，頭上會漸漸呈現出馬可羅尼企鵝特有金黃色冠羽。

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海生館指出，剛出生幼雛身上絨毛不足以保暖及防水，幼雛第1次換羽主要是退去不防水絨毛，換上亞成鳥保暖且防水羽毛；平時飼育員得為企鵝鋪地墊以方便行走，並每天鋪上碎冰製成的雪，每當飼育員噴冰時，企鵝常常站在下方淋雪，彷佛日劇中下雪場景。

海生館表示，全球趨暖壓迫企鵝生存環境，在一年一度世界企鵝日4月25日，呼籲民眾關心企鵝；為提高民眾對企鵝保育的重視，於週末再次推出世界企鵝日夜宿限定活動，也推薦民眾參加每年2至6月限期開放「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，感受被企鵝包圍的感動。（編輯：陳仁華）1130425