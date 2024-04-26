台灣結核病防治有成 國際專家肯定可當典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）為達成2035消除結核病目標，衛生福利部疾病管制署今天表示，除推動10年減半全民動員等計畫，近日並邀請5名國際防治專家進行外部評值，均肯定台灣防治成效，可作為國際典範。

結核病是全球重要傳染病之一，世界衛生組織（WHO）今年延續主題為Yes！We Can End TB，以2035消除結核病為目標。

根據疾管署統計，台灣自2005年起推行「結核病（TB）十年減半全民動員計畫」，2023年結核病（TB）新案發生率為每10萬人口28例，較2005年每10萬人口73例，下降62%。

疾管署今天發布新聞稿指出，4月22日至26日為期5天辦理Taiwan CDC External Review of the Ending Tuberculosis by 2035 Plan外部評值，邀請來自義大利、澳洲、日本及美國等5名國際結核病防治專家，皆肯定台灣結核病防治成效。

疾管署轉述，國際專家小組表示，相較於歷來走訪數十個國家進行外部評值，台灣除了結核病防治計畫與執行實務幾乎無落差，從中央到地方各單位均貫徹公衛執行力，造就結核病新案發生率穩定逐年下降，尤其台灣成功整合公衛與醫療合作模式（Public-Private Mix），可作為各國防治典範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

適逢國際結核病防治盛會「第九屆國際抗癆聯盟亞太區大會（APRC會議）」於4月26日至29日在台灣召開，疾管署與會，並舉辦主題為National TB Prevention and Control Program toward the Goal of TB Elimination的會議。

疾管署說明，會中除介紹台灣結核病防治政策及防治成效外，同時邀請國際結核病防治專家，分享日本、新加坡及印尼等國的結核病防治策略，透過參與國際結核病防治重要會議，汲取國際成功防治經驗，並讓世界看見台灣防治成果。（編輯：管中維）1130426