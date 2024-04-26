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嶺南畫派宗師歐豪年辭世 文大：師生同悲不捨

2024/4/26 19:21
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（中央社記者陳至中台北26日電）嶺南畫派宗師歐豪年25日辭世，享耆壽90歲。中國文化大學曾創立以他為名的美術中心，典藏大量經典畫作，並頒予名譽博士學位，對歐豪年辭世「師生同悲不捨」。

文大今天發布新聞稿指出，歐豪年師從嶺南畫派名家趙少昂，全心創作中國水墨畫，1970年由海外返台，任教於文大美術系，並於1983年擔任美術系主任，貢獻於當代藝文發展及美術教育。

2004年文大創立「歐豪年美術中心」推廣嶺南畫派，館藏來自「歐豪年文化基金會」捐贈的書畫，包括歐豪年水墨作品78件、書法14件，以及歐豪年其他名家如趙少昂、張大千、黃君璧等人合作的水墨畫。

文大於2020年頒發名譽文學博士學位給歐豪年，感念他春風化雨數十載。根據文大提供的資訊，歐豪年先後取得8所大學的名譽博士，畫作、展覽遍布全球，獲得多方典藏。

對於歐豪年去世的訊息，文大校長王子奇深感哀痛和不捨，對歐豪年一生於藝術的付出與奉獻致上無限感懷與敬意，並肯定他是30萬華岡人（指文大師生校友）的表率。（編輯：管中維）1130426

#中國文化大學
#歐豪年
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