嶺南畫派宗師歐豪年辭世 文大6/4辦紀念展

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（中央社記者陳至中台北16日電）嶺南畫派宗師歐豪年4月間辭世，曾獲歐豪年捐贈100件書畫的中國文化大學，將於6月4日舉辦紀念展。對於外界傳言校內歐豪年美術館已停館搬空，文大澄清是展期間的維修保養。

歐豪年於4月25日辭世，享耆壽90歲。文大今天回應中央社指出，歐豪年生前受文大創辦人張其昀邀請任教多年，曾擔任美術系主任、獲頒名譽文學博士，離世消息讓師生悲慟和不捨。

2004年文大創立「歐豪年美術中心」推廣嶺南畫派，館藏來自歐豪年教授捐贈中國文化大學書畫100件，包括歐豪年書畫作品，以及與其他名家諸如趙少昂、張大千、黃君璧、楊善深、江兆申、李奇茂、劉國松、內山雨海等合作的水墨畫。

中國時報今天報導，歐豪年離世半年前，家屬便主張要將捐贈文大的書畫全數要回。報導並稱歐豪年美術館已停辦，館內空無一物。

文大校方澄清，美術館曾於2022年舉辦「歐豪年花鳥畫特展」，除上述捐贈的館藏外，又向歐豪年商借31幅書畫作品。展期結束後，於今年1月將借展的31幅畫作全數歸還，並由歐豪年授權的代理人點交。

文大表示，目前歐豪年美術館因非展期，正進行展館維修保養程序。預計6月4日起舉辦「御風而行—歐豪年教授紀念展」的開幕儀式，從歐豪年捐贈的書畫中精選42幅展出。（編輯：管中維）1130516