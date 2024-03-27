國民黨新北市議會黨團訪立院 盼藍委助爭取預算

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨新北市議會黨團今天拜會國民黨立法院黨團，盼協助爭取預算，讓新北市執行重大公共建設時能更順利。國民黨團書記長洪孟楷也表示，新北市長侯友宜將邀請新北市12名立委一起坐下來談，不分黨派，共同推動市政建設。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰、財務長白珮茹，以及3位副書記長蔡淑君、江怡臻、呂家愷等人，今天前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，國民黨團書記長洪孟楷，以及國民黨新北市區域立委廖先翔、葉元之、林德福、羅明才等人也到場與新北市議員一同討論新北建設議題。

洪孟楷表示，雙方溝通的重點是將新北市民的心聲讓大家聽到，新北市議會是第3個來立法院拜會的黨團，盼發揮中央、地方民代間的合縱連橫，促進修法，新北市長侯友宜未來也將邀請新北市12名立委一起坐下來談，不分黨派，推動市政建設，希望中央分配預算能夠不分顏色。

洪孟楷提到，新北市擁有400萬人口，在財政收支劃分法中，分配到的平均資源卻是最少的，中央沒有關愛眼神，希望政府能夠合理對待每個縣市。

陳偉杰透露，中央對新北市有許多差別待遇，希望中央能為地方把關，挹注更多資源，讓侯友宜在新北市的施政可以更加順暢。

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陳偉杰強調，近年原物料上漲，缺工缺料，希望黨團可以協助，讓新北市府獲得預算，在執行重大公共建設時，能夠更加順利。民進黨新北市議會黨團每次都以工程無法發包抨擊新北市府，但市府不是不願意發包，而是資金不足。

蔡淑君指出，1200定期票去年7月1日正式上路後，反應相當好，通勤族搭乘大眾運輸時，省下許多費用，希望國民黨團未來可以在立法院正式提案，能夠繼續延續該政策，別讓1200定期票斷炊。（編輯：張若瑤）1130327