更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公然侮辱罪合憲但限縮範圍 憲法法庭：故意貶損他人名譽才構成
首頁 / 生活

花蓮地震 財部主動調減逾萬家小規模營業人稅額

2024/4/26 19:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北26日電）花蓮外海4月3日發生芮氏規模7.2地震，全台有感且餘震不斷，財政部北區國稅局今天表示，將主動調減花蓮地區約1.2萬家小規模營業人（查定課徵營業人）的查定銷售額及營業稅額。

所謂小規模營業人，指每月平均銷售額未達新台幣20萬元，而按查定課徵營業稅的營業人。

北區國稅局說明，觀光相關產業是花蓮地區重要經濟命脈，因4月3日強震造成花蓮縣部分房屋毀損、蘇花公路中斷，多處觀光景點封閉，嚴重影響店家營業情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北區國稅局表示，為減輕營業人的營業稅負擔，將依「營業稅特種稅額查定辦法」規定，主動調減轄內花蓮地區查定課徵營業人查定銷售額及營業稅額，預估1.2萬家營業人適用。

北區國稅局指出，除花蓮地區外，其它地區查定課徵營業稅營業人，若因此次花蓮強震而無法營業，致影響查定銷售額者，亦可向國稅局申請扣除未營業日數之查定銷售額及營業稅額，並至財政部北區國稅局網站「0403花蓮地區震災租稅協助專區」查詢相關資訊及線上申請減徵營業稅，或直接檢附相關證明文件向所轄國稅局洽辦。（編輯：翟思嘉）1130426

#北區
#花蓮縣
#財政部北區國稅局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.89