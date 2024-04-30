新北國中生命案姐姐生日 問「弟弟呢」網友不捨

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（中央社記者楊侃儒新北30日電）新北市某國中男學生去年12月遭同校學生持彈簧刀刺成重傷送醫不治。網友社群平台發文，今天是男學生姐姐生日，姐姐問「弟弟呢」，網友不捨，送上生日快樂，祝福一家人平安。

臉書（Facebook）社團「孩想陪你長大聯盟」發文表示，今天是遇害男學生姐姐的生日，但姐姐因身體狀況，年紀永遠停留在小時候，因此姐姐無法意識弟弟已經離開的事。

孩想陪你長大聯盟表示，今天應該是他們一家人開心吃蛋糕，分享生活大小事，並且幫姐姐許下一個個美麗簡單的願望，但這個家從去年的平安夜，永遠少了1個人，發起人邀請網友向姐姐說生日快樂，也為她的家人祝福。

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網友留言，「祝福姊姊生日喜樂、平安快樂長大，略盡了棉薄之力，盼楊爸楊媽在未來日子裏，更有盼望堅韌的迎接每一天。」、「姊姊乖，生日快樂，弟弟一直都在，在天上守護你們一家人」、「祝姊姊生日快樂，平安幸福」，也有網友送生日蛋糕的貼圖祝福姐姐。

孩想陪你長大聯盟也提供新北愛心大平台捐款網址（https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/login/auth），表明捐款將用來協助姐姐的醫療費用。（編輯：林恕暉）1130430