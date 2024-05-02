陽明山發現新物種 中山大學解謎「溫泉紅藻」

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）國立中山大學生物科學系助理教授傅瀚儀攜手台、韓學者，針對陽明山採獲的一種溫泉紅藻進行基因體定序，確認為新屬新種，並命名為「陽明山溫泉紅藻」，研究成果登國際期刊。

中山大學發布新聞稿指出，中山大學跨國研究團隊一舉推翻原先被辨識錯誤的藻株屬種，並指出全球指標性的GenBank基因序列資料庫舊樣本應屬於此新屬新種，為最早以基因體定序進行溫泉紅藻辨識的研究結果之一。

研究團隊於2015年在陽明山國家公園主要溫泉區之一的焿子坪硫磺泉附近所採集的這一種溫泉紅藻個體，極為細小、散布霧氣之中，非肉眼可見，但若成群則可看到一片藍綠色。

傅瀚儀強調，溫泉紅藻具有嗜熱嗜酸與特殊光合作用調節機制等特性，且能吸附重金屬，有助應用於生物科技與仿生技術，未來發展極具潛力，可望作為固碳或廢水處理等綠色材料。

傅瀚儀同時也是玉山青年學者，他表示，溫泉紅藻綱（Cyanidiophyceae）是一群單細胞紅藻，可在高溫強酸環境中存活，主要分布在硫酸比例較高的溫泉水體區域。

研究團隊表示，由於溫泉紅藻不易從外觀特徵辨別分類，因此採rbcL基因序列辨識物種後，再以比較基因體學的方法進行分析，意外揭露基因序列資料庫所藏「Galdieria maxima藻種」樣本辨識有誤的問題。

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研究團隊將陽明山採集到的溫泉紅藻進行基因體定序與組裝，利用基因體、形態與生理等特徵進行綜合分析，提出此種藻株應為新屬新種，並命名為「陽明山溫泉紅藻」（Cyanidiococcus yangmingshanensis）；團隊希望繼續深入研究，了解溫泉紅藻光合作用調節機制與電致變色的反應特性，為未來永續生技與仿生應用及發展奠定基礎。

中山大學表示，本研究結果發表於國際知名期刊「藻類學期刊」（Journal of Phycology），共同作者為東海大學生命科學系教授劉少倫、中央研究院生物多樣性研究中心研究員江殷儒，及韓國成均館大學生物科學系副教授Hwan Su Yoon。（編輯：陳仁華）1130502