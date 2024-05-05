中油：汽柴油6日起各降1角 95無鉛每公升30.9元

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（中央社記者蘇思云台北5日電）台灣中油今天宣布，持續啟動雙重平穩機制，6日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升調降新台幣0.1元；發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調整為30.9元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌2.08美元，新台幣兌美元匯率升值0.086元，國內油價依公式計算跌幅為2.09%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.1元及4.5元；不過，為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收2.9元及4.3元。

中油表示，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.6元，國內汽、柴油價格實際每公升各降0.1元。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價與平穩措施運作，協助穩定國內油價。汽、柴油各需調整的3.2元及4.6元都由中油吸收，今年累計至3月底止，共吸收約53.7億元。（編輯：蘇志宗）1130505