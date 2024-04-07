中油汽柴油 8日起各調漲0.1元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北7日電）中油今天宣布，國際油價上漲，且新台幣兌美元走貶，國內油價依公式計算漲幅應為4%，中油啟動雙重平穩機制，8日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，受以色列對伊朗衝突升高及俄國重申第2季將全力配合石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）減產等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.04美元，新台幣兌美元匯率貶值0.09元，國內油價依公式計算漲幅為4%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.6元及5.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.1元及4.6元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第1階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及5元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.5元及5元均由台灣中油吸收，累計今年截至3月底止，台灣中油共吸收約新台幣53.7億元。（編輯：蘇志宗）1130407