數位化同時帶來效率焦慮 保持正念、專注當下助因應

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（中央社記者曾以寧台北5日電）人們工作越來越數位化，提升效率同時卻可能帶來更多焦慮。研究指出，在工作場所保持「正念」，專注每一個當下，中性覺察身體的感知與想法，有助因應壓力、焦慮與倦怠。

數位工具日新月異，ChatGPT、生成式AI圖像與影片越來越普及，近年不少企業工作流程紛紛轉向數位化；然而，電子郵件、即時訊息及行動裝置等數位工作場所技術已被證實會影響員工對壓力的感知，數位化工作場域為上班族帶來更多的效率、還是焦慮，受到討論。

根據2024年2月發表於國際期刊「公共科學圖書館：綜合」（PLOS ONE）的研究，在數位工作場所中保持正念（mindfulness），有助於員工因應壓力、焦慮及倦怠。

這項研究由英國諾丁漢大學心理學與醫學學院，透過Prolific平台進行便利抽樣，共招募142名於英國從事全職或兼職工作者，需每天工作至少使用1次以上數位科技；經訪談瞭解受試者在數位工作場域經歷過的負面效應，包含壓力、負荷過度、焦慮、擔心錯失與成癮，以及這些效應如何影響健康。

結果顯示，對數位化更有自信的工作者，經驗到數位化工作場所焦慮的可能性較小；而具有較高正念態度的員工，則更能抵禦所有負面影響，有助於心理健康。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，「正念」與人們常說的「正向思考」不同，其源自於禪學，是指專注於每一個當下，有意識且不帶任何批判與評價，中性地覺察身體感覺、感知、想法，因不需要任何工具，是很適合現代人作為提升心理健康的自助技巧，非常建議民眾多加練習。

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胡延薇指出，非網路原生代的上班族，在工作更需花力氣熟悉各式科技工具，不妨試著透過正念技巧練習，覺察身心細微變化，提醒自己適度調整；且研究也指出，正念有助於專注、平和，隨時處於這個狀態，能發揮更多創造力，也有助於深化專業，較不容易被AI取代。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨透過新聞稿表示，面對不確定或未知，易造成情緒上的不安焦慮，形成一種壓力，現在的工作趨向以數位技術為媒介，與其花時間去排斥、猶豫，不如承認它並學習提升相關能力，才是解決壓力積極方法。（編輯：陳仁華）1130505