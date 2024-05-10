關懷媽媽從心做起 研究：女罹憂鬱症更易心臟病

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）母親節將至，比起準備禮物及大餐慶祝，董氏基金會提醒，媽媽往往家庭、工作兩頭燒，不妨從關照身心健康做起，女性罹患憂鬱症比率是男性2倍，女性憂鬱症患者也更易有心臟病。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球女性罹患憂鬱症的比率是男性的2倍。董氏基金會近日透過新聞稿分享今年4月發表於「美國心臟病學期刊：亞洲（JACC: Asia）」期刊的研究，被診斷出憂鬱症的女性比憂鬱症的男性更容易罹患心臟病。

此研究由日本多名學者進行，分析JMDC（Japan Medical Data Center）索賠數據庫中，2005年到2022年間，約412萬餘名、年齡介於18到75歲的民眾。

研究發現，憂鬱症診斷導致心血管疾病的危險比率在男性中為1.39，女性則為1.64；在憂鬱症導致心臟病發作、胸痛、中風、心臟衰竭和其他事件的危險比率上，女性均高於男性。

台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說明，此篇屬於觀察性世代研究，研究結果雖無法確定憂鬱症與心血管疾病間的因果關係，但確實看到兩者間的關聯性。

詹佳真說，女性在月經週期、懷孕、停經期受荷爾蒙改變的影響，比男性更重視周遭人際關係，扮演不同的角色時的矛盾與衝突，均提高罹患憂鬱症的風險，且罹患率高於男性。

她建議，母親節除了安排聚餐外，不妨陪伴母親做運動、坐下來話家常，讓母親的身心更健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也提醒媽媽們，再怎麼忙，每天都要空下30分鐘，可以放空、放鬆、滑手機、追劇，或逛街採買自己的物品，不是為了家庭或孩子的需求，就是自我照顧的概念，尤其有更多人需要照顧時，更要先照顧好自己。（編輯：管中維）1130510