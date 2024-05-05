北市誠正國中減班 汐止白雲小學畢業生憂遭拒收

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（中央社記者王鴻國新北5日電）受到花蓮0403強震影響，北市誠正國中將進行校舍改建，汐止白雲小學畢業生過去可跨區就讀，今年因誠正國中減班，有家長擔心子女遭拒收。新北教育局表示，目前和北市協調中。

台北市南港區中央研究院和鄰近的新北市汐止地區，過去是雙北自由學區，汐止白雲國小畢業生多會就近選擇就讀台北市的誠正國中。

國民黨新北市議員白珮茹表示，因誠正國中校舍可能受地震影響，近期通知將改建減班，新北市白雲國小畢業生可能因遭拒收而面臨無校可讀的問題。

白雲國小校長洪國維今天對中央社記者表示，台北市過去和台北縣（新北市前身）有簽訂所謂「雙城協定」，也就是台北市舊莊、胡適國小和新北市白雲國小為自由學區，學區內民眾可自由選讀國小，因此，區內最近的誠正國中就成為主要升學就讀學校。

他表示，各國小就有雙北民眾就讀，而白雲小學也有約3成學生來自北市，其中不乏中研院教職員子女，但因誠正國中校舍要改建會先收基本學區內學生，因此，確實有部分畢業生會受到影響。

他表示，白雲小學也是汐止區青山國中小的學區，由於青山國中小也是滿額學校，申請入學期限到5月8日截止，因此，有部分家長格外著急。

教育局表示，上週已和北市協調，目前仍待進一步協調。（編輯：方沛清）1130505