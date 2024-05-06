亞洲大學豐富健康產業園區動土 提供2000個就業機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）亞洲大學斥資新台幣75億元，打造豐原「亞洲大學豐富健康產業園區」，興建醫院、長照、公托3機構，將提供2000個就業機會，今天舉行動土典禮，預計2028年營運。

「亞洲大學豐富健康產業園區」上午舉行動土典禮，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、亞洲大學創辦人蔡長海及多名地方民代均出席，共襄盛舉。

盧秀燕致詞指出，豐富專案本為陸軍甲型保修廠，後將兵工廠遷到他處，2011年市府拿到這塊土地，但10多年過去，招商不順利，歷4任市長，從定位金融產業園區，轉變為生技產業園區，再到運動產業園區皆流標。

她上任後，根據時代產業發展趨勢及民眾需求，調整為健康產業園區，最後成功招商，感謝亞洲大學大力投資，原本投資為55億元，因原物料等上漲，將投資加碼為75億元。

盧秀燕盤點這項建設帶來多項利益、利多，除促進山城發展，長照機構因應需求，提升山城民眾就醫便利，打造敢生敢養托育環境，結合大學資源將進修推廣中心帶到豐原，扶植新創團隊帶動當地醫療產業發展，吸引商業進駐，擴大豐原生活機能，教育及就業機會增加。

蔡長海表示，在健康園區興建醫院、長照、公托3機構，提供亞大師生研發生技產業、實習場域，將創造2000人就業，共同提升北台中教育、醫療、長照與托育品質，開創全齡照護產業新局。

江啟臣則說，未來完工後，與在地衛福部豐原醫院公私合作，再造大豐原地區健康照護雙核心，希望這樣的願景可早日完成。

「亞洲大學豐富健康產業園區」將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200床、公托30名，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念，並提供醫療、長照、產學合作、生技產業，以及實習教育、就業一條龍服務。（編輯：陳仁華）1130506